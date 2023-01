Kourtney Kardashian quiere que Scott Disick le demuestre que 'ha cambiado'

En julio de 2015 Kourtney Kardashian y Scott Disick pusieron punto final a su relación tras nueve años de noviazgo y tres hijos en común, Mason, Penelope y Reign, y aunque desde entonces Scott asegura haber cambiado, Kourtney quiere ver pruebas de ello antes de considerar siquiera volver a retomar su relación.

"Este buen comportamiento puede desaparecer en unas semanas por lo que ella está diciendo que su única opción es que él le pruebe cuánto ha cambiado, y ella tomará una decisión dentro de seis meses. Quiere a Scott pero es un gran riesgo volver con él", contó una fuente a la revista heat.

Pero aunque Kourtney tenga dudas sobre su futuro juntos, Scott está decidido a volver a ser una familia feliz y bien avenida, eso sí, lejos del programa familiar 'Keeping Up With the Kardashians'.

"La mitad de ella le dice que sí quiere volver con él pero su parte de madre quiere proteger a sus hijos y a ella misma. Él habla de casarse y de tener otro hijo, de dejar el programa y comenzar su propio negocio. Dice lo apropiado pero Kourt no puede fiarse de él", explicó el informante.