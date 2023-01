¿Kim Kardashian renunciaría a todo por ser investigadora forense?

La estrella televisiva Kim Kardashian se ha ganado a pulso su fama internacional, pero a veces lo único que desea es poder vivir una vida normal y ayudar a resolver crímenes.

"Me encantaría ser una investigadora forense y vivir una vida normal", revelaba Kim a la edición australiana de la revista Vogue.

La estrella de reality, madre de dos niños, North (2) y Saint (5 meses), también ha confesado lo mucho que admira a su propia madre, Kris Jenner, que es su modelo a seguir.

"Una vez que te conviertes en madre tienes un nuevo respeto por aquellas personas que han pasado por lo mismo que tú, especialmente sabiendo que mi madre ha tenido seis hijos; para mí eso es muy fuerte. Quiero vivir su vida, tener éxito, trabajar duro, tener tantos hijos y ser capaz de cuidar a cada uno de ellos", admitía Kim.

No obstante, la hija de Kris no solo admira a su madre, pues también se maravilla con el gran sentido de la familia que tenía su fallecido padre Robert Kardashian.

"Mi padre era mi héroe, eso seguro. Me encantaba que siempre fuese tan honesto sobre su familia. Es algo que admiro mucho", aseguraba Kim.

Cuando le preguntan acerca de cuáles son sus nombres favoritos, Kim lo tiene claro: North [Norte] y Saint [Santo], que además le ha venido como anillo al dedo a su hijo.

"[Mis nombres favoritos son] North y Saint... No te puedes creer lo bien que [Saint] hace honor a su nombre", bromeaba Kim.

A la esposa de Kanye West, con el que se casó en mayo de 2014, lo que más le gusta de un hombre es su capacidad para hacerla reír.

"Hay muchas [cualidades que me gustan de un hombre]... Pero creo que tener sentido del humor es una de las importantes", aseguraba la estrella de 'Keeping Up with the Kardashians'.