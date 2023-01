Kim Kardashian le dice a Kourtney que es la "menos emocionante de mirar"

Las peleas entre las Kardashian son legendarias, el gran amor que estas hermanas se tienen, se contrasta fuertemente cuando existe alguna disputa entre ellas. Desde indirectas, palabras ofensivas y, en algunas ocasiones, golpes, van las discusiones entre las miembros de este clan.

Recientemente, salió a la luz el tráiler de lo que será la próxima temporada del reality 'Keeping Up With The Kardashians', el cual dejó boquiabiertos a los espectadores con una acalorada discusión entre Kim y Kourtney.

