Kid Rock está 'devastado' tras la muerte de su asistente personal

El accidente se produjo cuando Michael iba de regreso a la vivienda después de llevar a los invitados de Kid, que ese día había organizado una comida al aire libre con amigos, hasta un punto de la finca donde les estaba esperando un taxi.

Su cuerpo sin vida no fue encontrado hasta la mañana siguiente.

Ahora la estrella de la música ha lamentado públicamente la pérdida de un gran hombre y amigo asegurando que tanto él como el resto de su banda se sienten "devastados" por la trágica muerte de Michael.

"Me siento completamente devastado al tener que informar de que mi asistente personal, Mike Sacha, falleció este domingo a consecuencia de un accidente con un quad aquí en Nashville. Era un miembro más de nuestra familia y uno de los mejores hombres con los que he tenido el placer de trabajar y entablar amistad. Sé que hablo en nombre de todos al enviarle mi más sentido pésame a su familia. No puedo imaginar cómo deben sentirse ahora. La banda, nuestra familia, amigos, trabajadores y yo mismo nos sentimos devastados por su pérdida. Se suponía que hoy íbamos a ir a Míchigan, pero voy a quedarme aquí con Mike hasta que pueda llevarle de vuelta a casa con su familia. Os pido a todos que respetéis tanto nuestra privacidad como la de su familia. Descansa en paz, Mike. Nunca te olvidaremos, amigo", declaró Kid en un mensaje publicado en su página web.

Según la información obtenida por el portal TMZ, fueron Kid y un amigo de la familia quienes encontraron el cuerpo de Michael en un terraplén cerca del camino a las once y media de la mañana del lunes después de fuera visto por última vez alrededor de la medianoche del domingo.

Por: Bang Showbiz