Karol G regresa a redes sociales con atractiva foto y sus seguidores se emocionan

Tras un poco de inactividad en sus redes sociales, Karol G volvió a compartir con sus seguidores una publicación que pretende ser un reflejo de las cosas que la recargan y la hacen feliz.

Con la descripción de "el alma primero", la cantante publicó una serie de videos y fotografías en las que se le ve feliz, disfrutando en un yate, grabando en un estudio, estando en compañía de Anuel AA y su perro.

Sin embargo, una de esas fotos fue la que más llamó la atención de sus fans, puesto que no dejó mucho para la imaginación, ya que se le puede ver en las escaleras del yate solo con una camiseta corta puesta.

En la imagen sus piernas fueron las protagonistas, por lo que el detalle de su entrepierna no pudo pasar desapercibido, ya que al tener solo una camiseta puso a más de uno a dudar si tenía algo debajo. No obstante, no faltaron los halagos y piropos para la bella artista.

