Justin Timberlake no para de 'aprender' gracias a la paternidad

El cantante y actor ocasional Justin Timberlake todavía no ha terminado de asimilar algunas de las experiencias que ha vivido junto a su mujer, la actriz Jessica Biel, desde que ambos recibieran hace ya algo más de año y medio a su hijo Silas Randall, hasta el punto de que todavía se sorprende al reflexionar sobre las muchas lecciones que ha recibido en los últimos tiempos por su condición de padre.

"Mi hijo lo ha cambiado todo y siento que mi vida ha dado un vuelco total. Hay días en los que me despierto por la mañana, me miro al espejo y me digo: 'Madre mía, no sé qué está pasando ni qué estoy haciendo'. Es una locura, porque ahora analizo lo que me rodea desde su punto de vista y desde el de ella, y tengo la sensación de que todo esto me ha proporcionado una dosis adicional de humildad", confesó en el programa de televisión 'The Today Show', antes de atribuir a su esposa parte de la "fuerza" que ambos requieren para sobrellevar tan ardua tarea.

"Estoy aprendiendo cosas todos los días, y también me quedo asombrado al comprobar cómo Jessica ha sacado una fuerza de su interior que antes no creía que existía", reveló en la misma conversación.

Al margen de su sólida vida familiar, el guapo intérprete también agradece a su retoño haberle brindado toda la inspiración que necesitaba para poder componer una canción tan exitosa como 'Can't Stop the Feeling', el sencillo con el que Justin ha regresado por todo lo alto a la escena musical.

"Jamás habría sido capaz de componer un tema como este si no fuera por él y por todo lo que me ha aportado en este tiempo. Creo que cuando me puse a escribir, tuve muy claro que nunca podría crear una canción que, por la razón que sea, él no pudiera escuchar. Siempre le tenía presente en mi memoria cuando estaba trabajando en la canción", explicó el estadounidense, quien por ahora se resiste a desvelar cuándo lanzará al mercado su próximo disco al estar ahora centrado en la promoción de la película animada 'Trolls'.