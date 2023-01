Juan Diego Alvira se deja crecer la barba y genera discusión entre sus seguidoras

Juan Diego Alvira cuenta con una gran cantidad de seguidoras en sus redes sociales, quienes elogian su trabajo como presentador en Noticias Caracol y le dejan uno que otro piropo gracias a sus atributos físicos.

Recientemente, el periodista subió un video que generó conmoción, pues aparecía con barba, aspecto poco común en él, en una barbería y haciendo una llamada para consultar si lo dejaban presentar con este nuevo look. En el clip, el nacido en Ibagué, aprovechó para preguntarle a sus seguidoras si se la dejaba o si definitivamente se la quitaba. La encuesta dividió opiniones, pero tuvo gran éxito.

"Qué aburridos, con barba se ve muy sexy", "Hay que variar, déjate la barba, te queda linda" y "Con barba te ves más interesante" fueron algunos de los comentarios positivos que recibió.

Sin embargo, Juan Diego también recibió opiniones no tan favorables como: "Divina esa sonrisa, pero mejor sin barba", "No se la deje, se ve viejo" y "Sin barba por Dios, esa cara hermosa no se puede dañar con esos pelos".

Cabe recordar que Juan Diego Alvira se encuentra en vacaciones, pero pronto regresará al set de Noticias Caracol para informar a Colombia y el mundo a su mejor estilo.

