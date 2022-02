Joven se vuelve viral por sacar su computador en pleno TransMilenio y ponerse a trabajar

Diariamente, los ciudadanos se enfrentan a la inseguridad en las calles de Bogotá, sobre todo en los portales de TrasMilenio; por lo que cumplen con todo un protocolo antes de salir de casa para evitar que los ladrones hagan de las suyas mientras esperan ser transportados a su destino. Este es el caso de un joven que decidió retar su suerte y se volvió en un fenómeno viral por sacar su computador en pleno bus.

"Top 5 de personas a las que el diablo le tiene miedo: el compa que sacó el computador en TransMilenio", fue el mensaje que compartió un usuario de Twitter junto a una fotografía en la que se logra ver al sujeto sentado mientras busca la manera de insertar en el computador lo que parece ser una memoria USB o un cable para conectar su teléfono.

La publicación ya reúne más de 50 mil 'me gusta', 900 tweets citados y 3 mil retweets. Además, múltiples internautas se han tomado los comentarios para asegurar que se trata de una actividad de alto riego, puesto que, a pesar de que están a plena luz del día, en ocasiones, a los delincuentes no les interesa el momento ni mucho menos cuántas personas se encuentran alrededor.

"Ese compa ya está muerto, no más no le han avisado", "el que tenga miedo a morir que no nazca", "con tal de que mi mamá no lo vea, todo bien", "tendrá el compu asegurado o tiene plata para otro y no le importa si lo roban", "y todo lo pone en Drive", "la tesis se termina o se termina", "no tiene hígado", "es en el día. Hágalo a las 10 p.m. en una ruta fácil y le creo", "obvio que es peligroso al igual que la ciudad, entre más precavido se esté, mejor", fueron algunos de los mensajes que se leyeron en la red.