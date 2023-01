Jon Bon Jovi cumple 56 años: de símbolo sexual a 'silver fox'

John Francis Bongiovi Jr. nació hoy en 1962 en Nueva Jersey, Estados Unidos. Formó su banda en 1983 y a lo largo de los años se convirtió en referente del género, siendo reconocidos como una de las principales agrupaciones de Glam Metal.

En 2018 entraron al Salón de la Fama del Rock n´Roll y él, en particular, se ha destacado, no solo por ser un referente musical sino también por ser uno de los hombres más atractivos de la industria musical.

Estas son algunas de sus principales canciones a lo largo de las décadas:

En 1983 lanzaron su primer sencillo Runaway que llegó a estar en las primeras 40 canciones más escuchadas en los listados musicales de Estados Unidos.

En 1986 alcanzó dos números uno en Estados Unidos con You Give Love a Bad Name y con Livin' on a Prayer.

En 1988 y en 1989, Bad Medicine y I'll Be There for You fueron las canciones insignias de esos años y constituyeron a la banda como un fenómeno mundial.

En 1994, Always obtuvo discos de platino en Estados Unidos y Australia. Fue el hit máximo de los noventa de la banda.

Un año después This Ain't a Love Song ocupó el puesto 14 en Estados Unidos y obtuvo disco de oro en Australia.

En la primera década del siglo XXI tres canciones marcaron esos años en los listados musicales: It's My Life (2000), Everyday (2002) y (You Want To) Make a Memory (2007).

Este es uno de los videos más recientes de Bon Jovi: Reunion:

Los años se notan pero la calidad sigue intacta.

