Johanna Fadul se hizo una cirugía estética y mostró lo doloroso que es el post operatorio

Luego de un video en el que Johanna Fadul estaba bailando y se le veía con una faja y un pañal, varios de sus seguidores quedaron sorprendidos luego de que ella diera a conocer que tan solo hace cuatro días se había operado, no obstante, su buen semblante hizo que mantuvieran la calma, ya que dio a entender que no había sido por algo de gravedad.

Tras esto, la actriz decidió subir unas historias a su cuenta de Instagram en la que les explicó que se trataba de una intervención estética y que lo había hecho porque ella no se sentía totalmente cómoda con esta zona de su cuerpo.

Johanna Fadul explicó que se realizó una marcación de abdomen, especialmente para sacar toda la grasa acumulada que tenía allí. A su vez, hizo énfasis en que durante estos días se ha sentido bastante bien y no ha tenido complicaciones, es por ello que les preguntó a sus seguidores si querían ser testigos de esa lado no tan "chévere" de su post operatorio.

No obstante, también hubo varias críticas hacia ella, ya que algunos usuarios consideraron que tenía un buen cuerpo, mientras que otros aseguraron que se trata de que posee la autoestima baja, lo cual demuestra que aún las personas siguen relacionando las operaciones con algo negativo o contradictorio.

A pesar de esto, Johanna Fadul ha demostrado que no le importa el qué dirán y que no dejará de hacer aquello que le gusta por lo que digan en redes sociales, por lo que publicó un video bastante sensible sobre el proceso de recuperación que tiene que llevar a cabo en el post operatorio, como los dolorosos masajes: "no los quiero ni poquito".

En el post, la actriz comentó que: "aquí les comparto la parte del proceso doloroso al que muchos y muchas que quieren operarse les tienen miedo, pero sinceramente esto es un momentico para un resultado de toda la vida. Claro, si lo cuidas. Aunque dicen que ya no como antes, ahora son menos traumáticos".

Durante el video es posible ver los dolores y molestias que le causan los masajes, al punto de hacerla lagrimear y gritar, mientras que también se puede notar la curación que debe tener mientras que está en recuperación, el cual se acomoda acorde a la marcación, y algunas heridas las cuales le sangran.