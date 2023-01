JLo acabó con los rumores de su ruptura con estas fotografías

En medio de los rumores por una supuesta infidelidad, Jennifer Lopez publicó unas fotografías bastante explícitas, en las cuales confirma que su relación está más firme que nunca.

En ellas se ve el momento exacto en el que su pareja saca el anillo para pedirle matrimonio y ella le responde con un beso y un abrazo.

Publicidad

Con estas fotos queda más que demostrado que su compromiso sigue en pie, pese a que un exbeisbolista publicara en sus redes sociales que Álex Rodríguez le era infiel con su exesposa.

La cantante boricua aún no ha confirmado la fecha exacta de su matrimonio. Esta es la cuarta vez que la intérprete de On the floor pasa por el altar.

Mira también:

Publicidad

JLo y Alex Rodríguez: su escándalo de infidelidad dos días después de comprometerse Jennifer Lopez confesó que tuvo sexo mientras grababa una película .