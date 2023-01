Jéssica Cediel tiene claro qué tipo de personas quiere en su vida

La modelo Jéssica Cediel compartió recientemente un fuerte mensaje en sus redes sociales, acompañado de una foto en la que se le ve con una camiseta que ratifica lo expresado por la presentadora en la publicación.

"No interested" es la frase que se lee en la ropa que lleva puesta, que en español traduce "No me interesa", dándole un toque de más fuerza al señalarlo y expresando con su mirada algo de provocación.

El contundente escrito es el siguiente:

"No estoy interesada en la gente que pierde su esencia... porque cuando pierdes tu esencia pierdes el amor y el respeto por ti mismo... sencillo(...)", cerrando el mensaje con el refrán "Caras vemos ... corazones no sabemos".

El post inmediatamente se llenó de elogios para la famosa con comentarios de sus seguidores como:

"Demasiado bella", "Divina mamacita", "Preciosa", "Muchas bendiciones, bella dama", "Me alegra verte feliz, besos", "Se te ve la cara espectacular", "Te amo, hermosa", "Cada ser tiene un valor, un don", escribieron los cibernautas.

Con dos días de haberlo publicado ya superaba los 100 mil me gusta y estaba cargado de emoticones de besos y caritas enamoradas.

