¿Jennifer López se burla de Shakira?

El día de la inauguración del mundial Brasil 2014, la JLo no sólo estuvo en boca del mundo entero por el playback que realizó en la interpretación junto a Pitbull y Claudia Leitte de ‘We are one’.

Sino que además grabó un video que subió a su instagram en donde movía las caderas mientras cantaba ‘We are one’, los fanáticos de la barranquillera Shakira consideraron esto como una burla y reprocharon su movimiento además de las críticas que recibió por tan desastroso show en el estadio Arena Corinthians de Sao Paulo.

Al respecto Shakira no se ha pronunciado, pero el que sí lo hizo fue el cantante puertorriqueño Ricky Martin quien intervino defendiendo la interpretación de sus colegas Pitbull y Jennifer López el pasado jueves 12 de junio en la inauguración del mundial.

