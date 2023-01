J Balvin se borra sus tatuajes

Avance: ¿Arrepentido? J Balvin se somete a un cambio físico bastante doloroso

El particular sentido del humor de J Balvin ha hecho pasar un mal rato a sus seguidores, a quienes les gastó una broma pesada a través de las redes sociales, el miércoles anunció que había comenzado el proceso para borrarse los múltiples tatuajes que adornan su cuerpo sometiéndose a un doloroso tratamiento láser.

"Mi mamá me dijo que algún día iba a arrepentirme de mis tatuajes y creo que tenía razón. Empecé un tratamiento láser hoy. Aunque ha dolido mucho vale la pena. Acá estoy todavía muy quemado, pero voy bien. Es muy doloroso, para esa gente que también se está haciendo el tratamiento ya saben que duele demasiado. Pero voy a volver a quedar como cuando era niño", aseguraba el colombiano en un vídeo publicado en Instagram el pasado miércoles en el que mostraba la mitad inferior de su antebrazo, libre ya aparentemente de tatuajes.

Los fans del intérprete reaccionaron de dos maneras radicalmente diferente ante la noticia: algunos le felicitaron por haber tomado una decisión que sin duda alegraría a su madre, y otros lamentaron la desaparición de sus bonitos tatuajes.

Sin embargo, ahora Balvin ha revelado que en realidad lo único que hizo fue tapar sus tatuajes con maquillaje con ayuda de una maquilladora llamada Tatiana, apuntando además que la tinta que adorna su cuerpo narra su historia vital, por lo que nunca se desharía de ella.

"Ok. Ahí es como se va el supuesto tratamiento láser que tanto celebraron y otros se entristecieron. ¡Por fin mis tatuajes de nuevo! Yo no voy a borrar la historia de mi vida, ¿están locos? Lo siento mi gente, pero las tatuajes nunca me los voy a borrar", ha afirmado el cantante en otro vídeo, junto al mensaje: "Siempre con mis tatuajes hasta el día que Dios quiera. Quitarme los tatuajes es borrar parte de mi historia. Un tratamiento así de perfecto aún no existe. ¡Excelente trabajo, Tatiana! ¡Que vivan los tatuajes y la libre expresión!".

Por: Bang Showbiz