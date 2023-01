J Balvin habla abiertamente de su depresión y de su paso por el psiquiatra

En su carrera, J Balvin se ha enfrentado a la discriminación, pero tiene una fórmula que siempre le funciona: “No falta el que se crea mejor que el otro, pero simplemente no se le pone cuidado, allá él con su trauma”. El tema no lo afecta, porque sabe lo que tiene. “Nunca me ha importado, llevo en mi sangre mi raza y soy orgullosamente latino”.

No ha sido la única situación a la que ha tenido que ponerle el pecho. “La mayor riqueza es la salud. Con ella podemos disfrutar de las pequeñas cosas y crear lo grande”, reconoce, durante años estuvo en el infierno, que, él mismo afirma, “no le desea a nadie”. En medio de giras, presentaciones y entrevistas afrontaba varios episodios de ansiedad y depresión, era de vida o muerte buscar ayuda. Para aceptarla tuvo que vencer y lidiar con él mismo y sus tabúes, uno de ellos es que los psiquiatras solo eran necesarios para quienes estaban dementes.

“Una depresión tiene un fondo que es un desbalance químico, y para eso se necesita ayuda profesional, un psiquiatra. Cinco años atrás, cuando tuve mi primera depresión, yo decía que jamás iba a ir a un psiquiatra, porque era para locos, hasta que fui y me ayudó muchísimo. Hay que dejar ese tabú, que los psiquiatras son para los locos, busca ayuda”, expresó a Vea.

J Balvin se mantiene reinventando y el aislamiento que ha pasado en Medellín junto a su familia le ha servido para analizar muchas facetas de su vida. Por eso, si quieres conocer más detalles de cómos superó la depresión y cómo lleva este tiempo de cuarentena, adquiere la última edición de la Revista Vea.

