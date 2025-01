Influenciadora aseguró que tendrá un bebé de Christian Nodal y la familia Aguilar le respondió

La relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar sigue dando de qué hablar, pues parece que tienen a muchos detractores y por eso cada detalle que podría perjudicarlos se convierte en tendencia a través de redes sociales.

Esto es precisamente lo que está ocurriendo con una influenciadora que se hace llamar Iveethzz, aunque su nombre real es Sharza Moriel, ya que la joven lleva meses asegurando que está en una relación extramatrimonial con el intérprete de ‘De los besos que te di’.

Entre el contenido que ha publicado hay fotos y videos en los que, aparentemente, están juntos. Además, presume regalos, salidas y hasta a su mascota, una perrita llamada Ángela, lo que muchos creen que es una broma pesada.

Desde el primer momento ha dividido opiniones, ya que hay algunos que aseguran que no se podría fingir todo lo que ha mostrado, mientras que otros están seguros de que con inteligencia artificial y otras herramientas se pueden hacer montajes de este tipo.

Ahora, además de hablar sobre su relación con el mexicano, la joven aseguró que está embarazada y que el bebé es de Nodal, quien, según ella, continúa engañando a su esposa. De ser cierto, este sería su segundo hijo, pues ya tiene a Inti, fruto de su amor con Cazzu.

Christian Nodal podría tener una amante

La noticia se ha convertido en un escándalo a pesar de no estar confirmado por ninguna de las partes. De hecho, la familia Aguilar emitió un comunicado en el que negaron rotundamente los rumores y las acusaciones.

“En tiempos donde la información vuela, es crucial verificar las fuentes y no caer en rumores sin fundamento. 🚫 Una vez más, nos enfrentamos a mentiras creadas por personas que buscan atención, difundiendo historias falsas sin ningún sustento”, escribieron.

Para responderles, la influenciadora compartió una serie de historias en las que retó directamente a Pepe Aguilar e incluso le pidió que la demandara, ya que de esta forma podría: “destaparle muchas cosas”, además, le dejó claro que no le teme.

“A mí, ni usted, ni nadie me puede impedir que yo diga abiertamente que estoy embarazada, ya ni mi familia (…) entonces guarde silencio antes de que yo diga tantas cosas”, escribió y continuó: “se mete más usted por defender a su hija que el mismo marido. Él hasta se ríe (de Ángela) porque cada vez que sale a hablar se equivoca”.

Por ahora la situación parece no tener fin y hay quienes la apoyan a ella, mientras que otros aseguran que no es la primera vez que se involucra en un tema controversial para ganar seguidores y visualizaciones, por lo que no creen su versión.