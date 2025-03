Influencer dado de baja publicó preocupante atentado contra su camioneta antes de su muerte

México está de luto debido a la muerte del reconocido creador de contenido digital Sergio Villegas, más conocido en el medio como Sergio VG . El influencer, de acuerdo con la información publicada por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, fue abordado mientras iba en su camioneta por hombres en otro vehículo, quienes le propinaron varios disparos, acabando de esta manera con su vida en el lugar de los hechos.

Mira también: Murió Gene Hackman a los 95 años: su esposa y mascota fueron encontrados sin vida junto a él

Diferentes seguidores han recurrido a las últimas publicaciones que hizo en su cuenta de Instagram para desearle mucha fortaleza a sus seres queridos y también para recordar el gran trabajo que realizó en las plataformas digitales como investigador paranormal, pues publicaba videos relacionados con los lugares misteriosos que visitaba y los casos que estaba indagando.

Sergio Villegas habría recibido presunta amenaza

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, varios usuarios de Internet recordaron uno de los últimos posts que subió a Facebook, pues había generado preocupación respecto a un atentado que habrían hecho, al parecer, delincuentes en contra de su carro. "Cuídese de la envidia, mijo", escribió junto a la imagen que fue tomada en horas de la noche.

Publicidad

No te pierdas: Murió Michelle Trachtenberg, recordada por su papel en 'Gossip Girl', a los 39 años

En la fotografía se observa al vehículo blanco estacionado, pero el detalle que en realidad llama la atención es que habían golpeado el vidrio retrovisor, ocasionando de esta forma que estuviera totalmente roto.

Publicidad

Las reacciones ante la amenaza no se hicieron esperar: "Para los que se preguntan, y en resumido, no fue asalto, fue un aviso, ya que él, se encontraba explorando en propiedad de un narcotraficante", "es algo difícil de creer que Sergio ya no esté con nosotros, lo extrañamos mucho en estos días que han pasado y no escuchar su voz y ver sus clips es muy difícil", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.

Te puede interesar: Murió fisicoculturista de 24 años en extrañas condiciones: fue encontrado en un baño

Es necesario mencionar que, a pesar de que en Internet han salido a relucir algunas teorías sobre lo que pudo haber ocurrido, el caso se encuentra en manos de las autoridades, que están haciendo todo lo posible para dar con el paradero de los responsables y esclarecer lo más pronto el lamentable hecho.