¿Inconforme? James Rodríguez volvió a cambiar el color de su cabello

James Rodríguez es todo un ídolo del fútbol no solo en Colombia, pues también es admirado en España que se ha convertido en su segunda casa, y también un hombre muy cotizado por las mujeres alrededor del mundo gracias a su atractivo físico y al cuidado de su cuerpo.

Por eso, hace menos de un mes el futbolista decidió cambiar de look para sorprender a sus seguidoras, pero parece que los comentarios no fueron del todo positivos y el joven no se sintió tan a gusto, porque decidió decirle adiós al cabello rubio.

Tan solo hace tres días, James compartió en Instagram algunas fotos en las que se le ve el cabello de nuevo oscuro pero conservando algunos rayitos monos, un look que definitivamente le sienta mejor y con el que ha recibido mejores comentarios aprobando su apariencia.

