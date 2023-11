Humberto Vélez, quien da vida a Homero en 'Los Simpson', estará en Colombia

Desde el próximo 24 de noviembre hasta el 26 del mismo mes, los amantes de la cultura pop, las series y las películas podrán disfrutar de la Comic Con Colombia, un evento organizado por Planet Comics en conjunto con Corferias. En esta oportunidad, los interesados verán a Humberto Vélez, quien interpreta la voz de Homero en 'Los Simpson' en el Centro de Convenciones y Exposiciones Plaza Mayor de Medellín.



¿Quién es Humberto Vélez?

Es un maestro en las áreas de doblaje, locución comercial, voz y dicción; incluso ha llegado a dictar varios cursos al respecto en diferentes universidades.

Además, se sabe que, antes de interpretar al esposo de Marge en la popular serie, tuvo la posibilidad de ser la voz del Profesor Hubert J. Farnsworth y Kiff Crocker en 'Futurama', así como también de Winnie Pooh desde el 2001, lo que le ha permitido explorar sus habilidades en historias enfocadas en gran variedad de públicos (adultos, niños y hasta adolescentes).

Por otro lado, ha dado vida con su increíble voz a Lord Farquaad en 'Shrek', quien se caracteriza por ser el prometido de Fiona, y a Pelusa, el gato en 'Stuart Little'. Cabe aclarar que no solo ha sorprendido por sus habilidades vocales, también lo ha hecho gracias a su faceta artística dentro del cine y el teatro, lo que le ha ayudado posicionarse en la industria y popularizar su trabajo.

Con esta noticia, Vélez se uniría a Mackenyu (Zoro en 'One Piece') y Luis Carreño (la voz de 'Bob Esponja') para fortalecer el cartel de este importante evento que se realizó en Bogotá desde el 9 al 12 de junio y que ahora planea llegar a 'La Ciudad de la Eterna Primavera' para cerrar con broche de oro este año.

