Hijo de Martín Elías recuerda a su padre con un conmovedor mensaje

Durante su cumpleaños número 10, Martín Elías Jr . envió un emotivo mensaje agradeciendo a su padre por todas sus enseñanzas.

“Papá Elías hoy cumples 7 meses en el cielo y yo 10 años hoy realmente empiezan mis años sin ti en la tierra pero sé que en el cielo estás feliz con papá Dios mientras el guía a mi mamá para enseñarme sus pasos y sé que tengo la promesa de volver a vernos, mientras eso pasa papá Elias cumpliré mi propósito aquí”, escribió en su cuenta de Instagram.

Dayana Jaimes, esposa de Martín Elías, también se refirió al cumpleaños del pequeño, diciéndole que recordara las últimas palabras que le había dicho el cantante.

“Hoy tu papá no está para llamarte y desearte lo mejor, pero recuerda las palabras que te dijo un día antes de su partida: “Hijo tienes que estudiar para que el día que yo no esté cuides de tu hermanita”. Siempre quiso lo mejor para ti, siempre quiso haber compartido más momentos a tu lado, disfrutó cada visita que le hacías, se convertía en un niño más, recuerdo su última llamada, lo primero que me pregunto fue por sus hijos”, escribió en sus redes sociales.

