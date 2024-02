Hermana de Karol G estuvo 11 días hospitalizada por un accidente que tuvo

En varias oportunidades la reconocida cantante paisa Karol G ha demostrado que tiene una excelente relación con su familia y que es su prioridad. Recientemente, se pudo establecer que una de sus hermanas ha estado presentando algunos quebrantos de salud desde el 7 octubre de 2023, lo que desencadenó que tuviera una recaída que la dejó en clínica alrededor de 11 días.

Se trata de Verónica Giraldo Navarro, la madre de la sobrina de la intérprete de ‘Gatúbela’ y ‘Oki doki’. A través de su cuenta oficial de Instagram, la creadora de contenido digital contó todo lo que ha ocurrido en los últimos días.

"Me dieron dos bacterias que me estaban atacando el sistema muscular, las arterias, las venas, los tendones más que todo; por eso es que tenía la inflamación en las manos y me estaba comprometiendo el tobillo izquierdo (...) Parece ser que tengo una artritis retroactiva que es como hinchazón en los dedos y eso es lo que me ha tenido súper mal estos días porque no es normal tenerlo", explicó en medio de la plataforma.

Verónica fue operada del brazo a finales de enero de este año y, a pesar de que se estaba recuperando de la mejor manera posible, tuvo un impace en febrero debido a las bacterias que ya mencionó. Por el momento, se sabe que el fin de semana del 24 y 25 del segundo mes del año pudo regresar a casa junto a sus seres queridos, noticia que llenó de emoción también a sus admiradores.

De hecho, la artista colombiana le envió un arreglo floral a su hermana acompañado de una hermosa dedicatoria, deseándole así pronta recuperación.

“Estoy loca por verte de nuevo con tu salud intacta para que sigamos compartiendo tantas bendiciones que nos da la vida a diario. Te amo, Caro”, decía la carta que escribió ‘La Bichota’.

Karol G lanzó en el Festival de Viña del Mar 2023 el exitoso tema musical ‘Mañana será bonito’, dedicado a su núcleo familiar, pero en especial a Verónica, quien se encontraba atravesando por una fuerte depresión luego de dar a luz a su pequeña hija.