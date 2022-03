Hasta que la muerte los separe: la emotiva frase de un abuelo a su amada antes de fallecer

La conmovedora historia de amor de Derek Hime y su esposa han sacudido a Internet, pues demostró que el verdadero amor sí existe. Según informó Emily Hime, nieta de la pareja, la mujer habría hecho de todo en la relación; sin embargo, en su último año de vida, fue el amor de su vida el que aprendió a consentirla más que nunca para que se recuperara del cáncer.

"Durante los últimos meses de vida de mi abuela tuve la bendición de presenciar algo hermoso. Y ese fue el amor incondicional entre mis abuelos. Solíamos burlarnos de mi abuelo y decir que la abuela hizo TODO y que él no podía sobrevivir sin ella. Pero los papeles se revirtieron el año pasado. A través de esto, me he dado cuenta de que la historia de amor más romántica no es Romeo y Julieta, pero son la abuela y el abuelo, los que envejecen juntos", señaló la joven.

Emily contó que su abuelo aprendió a lavar ropa, cocinar la comida favorita de su esposa y durante todos los meses de quimioterapia, no se le despegó ni un solo segundo. No obstante, el momento más emotivo de esta historia, sin lugar a dudas, fue cuando segundos antes de morir en sus brazos le dijo la más dulce frase que le salió del corazón.

"Oh, eres tan preciosa. Buenas noches, mi amor", comentó justo después de haberse acostado junto a ella en la camilla del hospital y de haberle sostenido la mano como sinónimo de que estaría ahí hasta el final.

