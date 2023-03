Harry Styles publicó foto con camisa de One Direction, tras eliminarla sus fans lo vuelven tendencia

El británico Harry Styles nuevamente es tendencia en las redes sociales, pero esta vez no tiene que ver con algún hecho curioso como el que protagonizó durante el 'Love On Tour' por Australia donde bebió agua de su zapato según lo indica la tradición de este país. En esta oportunidad, el artista causó revuelo entre sus fans con una publicación junto a los miembros de One Direction.

Pero en este post, los exintegrantes de la banda británico-irlandesa estaban en una camiseta que tenía puesta Styles y con la posó frente a un espejo, después de capturar la imagen y subirla a su perfil oficial de Instagram el artista decidió eliminarla, sin embargo, varios usuarios de la red social capturaron la foto que rápidamente se viralizó.

En la fotografía que fue tomada al interior de un gimnasio, se puede observar a la voz de 'Music for a Sushi Restaurant' con una camiseta manga corta y de color oscuro con un estampado correspondiente a los rostros de Liam Payne, Zayn Malik, Niall Horan, Louis Tomlinson y Harry Styles, los cinco personajes que en su momento conformaron la famosa banda de pop.

Sobre esta prenda, se sabe que fue diseñada para la campaña de marketing correspondiente al 'Up All Night Tour', primera gira musical de la boy band que inició en diciembre del 2011 y terminó en julio del 2012. Para los fieles seguidores del icónico cantante y también actor, el hecho de que Styles use una prenda de One Direction no es novedad, pues en una entrevista que ofreció Harry para el show de Ellen DeGeneres, confesó que su gusto culpable es escuchar la música de la extinta banda mientras realiza algún tipo de actividad física.

Como era de esperarse, los seguidores del protagonista de 'My Policeman' publicaron la imagen y compartieron las reacciones en las redes sociales: "No puedo creer que han pasado 11 años (Creo que todavía lo tengo en mi armario 😭)", "Sé que los fans están temblando", "Liam reposteando en 3,2,1...", "él la acaba de borrar😭", "él es tan lindo", "{el es un fan de One Direction", "Amo tanto a este hombre, por favor, siempre publica por accidente".

Por su parte, cada uno de los integrantes de la exagrupación han continuado con sus carreras artísticas en solitario; Niall Horan estrenó el 24 e febrero su sencillo titulado 'Heaven'. Zayn Malik anunció mediante sus redes sociales a comienzos del 2023 nuevos estrenos musicales; Louis Tomlinson reveló en su canal de YouTube el tráiler oficial de 'All Of Those Voices' un documental sobre la vida musical del cantante; respecto a Liam Payne el guitarrista británico se ha dedicado a la música y en el 2020 debutó como solista con u primer álbum 'LP1'.

Harry Styles shares new photo wearing a One Direction shirt. pic.twitter.com/nSFiWG4XV7 — Pop Base (@PopBase) March 6, 2023