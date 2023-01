Gianluca Vacchi negó haber tenido un romance con Ariadna Gutiérrez y ella respondió

Gianluca Vacchi dio unas polémicas declaraciones acerca de su noviazgo con la virreina universal de la belleza Ariadna Gutiérrez, en las que negó haber tenido algún tipo de relación con ella. Sin embargo, el año pasado se compartieron muchas fotos de la pareja disfrutando. Esto dijo el italiano al respecto:

"No tuve romance con ella ni con nadie porque beso a hombres y mujeres por igual", dijo Vacchi.

Ariadna respondió lo que pensaba al respecto, además contradijo lo que dijo el multimillonario:

"¡Imagínate! No, yo no sé, no tenía idea, pero lo que él diga es perfecto", dijo la exreina.

"Fuimos novios, pero fue hace un año. Uno aprende de sus errores y de todo", puntualizó.

La virreina universal mencionó que no se arrepiente de nada, que gracias a esto aprende para no repetir los mismos errores, ¿será que Gianluca fue uno de estos? En estos momentos de su vida no tiene pareja sentimental, por ahora está dedicada a sus proyectos.

.