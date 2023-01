Gana boletas para la premier exclusiva de ‘Rápidos y Furiosos 8’

Pisándole los talones a ‘Fast and Furious 7’, una de las películas que alcanzó más rápido los $1000 millones de dólares a nivel mundial y el sexto mayor título internacional en la historia de la taquilla, llega el capítulo más reciente en una de las series de películas más populares y duraderas de todos los tiempos: 'The Fate of the Furious'.

Como se evidenció en el debut del trailer de la película en diciembre pasado , que actualmente asciende más que nunca, con más de 139 millones de vistas en las 24 horas posteriores a su exhibición en Times Square, el apetito del público por historias de la saga 'Fast & Furious' nunca ha sido mayor y la franquicia nunca ha sido más popular ni más global. Si bien este grupo ha experimentado mucho en el camino que los trajo hasta aquí, dado que rodaron autos saliendo de aviones, a través de rascacielos y cuesta abajo de montañas, la idea central que los impulsa nunca flaqueó: familia.

Ahora que Dom y Letty están casados y Brian y Mia se han retirado del ruedo, el resto del equipo ha sido exonerado, el equipo trotamundos ha encontrado en apariencia una vida normal. Pero cuando una mujer misteriosa, Charlize Theron, seduce a Dom hacia el mundo del delito, él parece no poder escapar y una traición hacia sus seres más cercanos, los pondrá a prueba como nunca antes.

Desde las playas de Cuba y las calles de la ciudad de Nueva York hasta las heladas planicies del Mar de Barents en el Ártico, esta fuerza de elite entrecruzará el mundo para detener a un anarquista del caos desatado en el escenario mundial...y traer a casa al hombre que los convirtió en una familia.

Caracol Televisión y Universal Pictures Colombia obsequiarán diez (10) pases dobles para la premier exclusiva de ‘Rápidos y Furiosos 8’, la cual se llevará a cabo el próximo martes 11 de abril a las 8:00 p.m. en Cine Colombia de Titán Plaza. Para participar solo debes seguir los siguientes pasos.

-Seguir a Caracol Televisión ( @CaracolTV ) en Twitter

-Redactar un tuit mencionando a @CaracolTV que contenga una fotografía que demuestre tu afición por la saga ‘Rápidos y Furiosos’.

-Usar el hashtag #RápidosyFuriosos8

Los ganadores serán contactados por mensaje directo en Twitter.