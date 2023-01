Fotos: Ella es la maestra rusa que fue despedida por ser demasiado sexy

Viktoria Demeshkina, una maestra escolar rusa tuvo problemas en su trabajo luego de que un padre de familia presentara una queja por las diferentes fotografías que publicaba en su Instagram.

“Sus poses no son apropiadas para una persona que trabaja con niños y la forma en que se ve y viste puede afectar de mala manera a los menores”, dijo un portavoz de los padres respecto de las fotos en Instagram que provocaron el incidente.

La joven de Ekaterimburgo, Rusia jamás se imaginó que ser demasiado sexy le costaría perder su trabajo.

La profesora se defendió diciendo que las imágenes no tienen ninguna relación con su trabajo, pero la escuela le propuso que para mantener su trabajo debía cerrar sus redes sociales.

“Las fotos solamente muestran momentos en mi vida. No tienen otra connotación aparte de esa. No veo nada censurable en ellas”, indicó la rubia al portal a The Sun.

