¡Foo Fighters ya tiene nuevo baterista! Josh Freese es el elegido

Foo Fighters anunció que Josh Freese será el nuevo baterista de la agrupación. El músico ya ha trabajado previamente con otros artistas a lo largo de su carrera como Guns N’ Roses , The Vandals, Nine Inch Nails, Devo y A perfect Circle.

Su desempeño como baterista ha encantado a los fanáticos de la banda, pues Freese es conocido por su enorme talento y su trabajo con otros músicos lo demuestra. Él llega a ocupar el lugar en el que previamente estaba el fallecido Taylor Hawkins.

La noticia del nuevo integrante fue publicada por la misma agrupación en la transmisión Foo Fighters: Preparing Music for Concerts, en donde hablaron sobre su próximo álbum, tuvieron la participación especial de otros cantantes de rock y de manera cómica revelaron la noticia.

Aún no se sabe si la batería de Freese es la que escucharemos en su próximo álbum llamado ‘But Here We Are’ que saldrá a la luz el 2 de junio del 2023 y que hablará, en parte, de la manera en la que Foo Fighters entendieron y superaron la muerte de Hawkins.

En general, las reacciones al anuncio han sido positivas, pues el talento del baterista y su experiencia en la industria no pasan desapercibidos. Ahora, una de las preguntas más relevantes para los fanáticos de la banda liderada por Dave Grohl es si habrá diferencias en su sonido.

Sobre Taylor Hawkins:

Vale la pena mencionar que el anterior baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins falleció en Colombia, específicamente en Bogotá horas antes de que la banda se presentara en el Festival Estéreo Picnic, lo que tomó por sorpresa a miles de personas.

Según las autoridades colombianas, el músico de 50 años se habría quejado de un fuerte dolor en el pecho, razón por la que una ambulancia llegó al hotel en el que se estaba quedando , sin embargo, a pesar de los esfuerzos no pudo ser reanimado.

De la misma forma, Medicina Legal aseguró tras realizar estudios que el baterista tenía rastros de aproximadamente 10 sustancias distintas en su cuerpo, lo que habría tenido que ver con su fallecimiento.