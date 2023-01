‘Fiestera, mimada y poco inteligente’, así calificó Depp a su esposa Amber Heard

Aunque el matrimonio entre Johnny Depp de 52 años y Amber Heard de 30, no es el primero de la meca del cine marcado por una diferencia de edad de más de veinte años, sí ha sido uno de los muchos que no ha podido sobrellevar el contraste que supone pertenecer a dos generaciones distintas, lo que finalmente les habría llevado a divorciarse.

"Amber es una fiestera y Johnny ya no. Él prefiere quedarse en casa acompañado de un pequeño grupo de amigos, fumando y viendo películas antiguas. Johnny no tiene ningún interés en ir a bares o clubs, a pesar de ser tan popular en todo el mundo. Amber creía que podría llevar una lujosa vida hollywoodiense al lado de Johnny, pero se ha dado cuenta de que lo conquistó en un momento equivocado de su vida", cuenta una fuente al periódico The Sun.

Ninguno de los dos actores parecía estar dispuesto a renunciar a su estilo de vida para adaptarse al otro, lo que habría provocado fuertes discusiones entre la pareja, como la que supuestamente protagonizaron en su casa de Londres cuando Amber decidió hacer una fiesta sin la aprobación de Johnny , padre de Lily-Rose y John Christopher junto a su ex Vanessa Paradis.

"Cuando estaban en su casa de Londres el año pasado, Amber invitó a unos cuantos amigos para montar una de sus fiestas. Johnny también estaba en casa porque estaba rodando cerca y se molestó al escuchar el ruido. No podía dormir y los dos se enzarzar en una fuerte discusión delante de sus amigos. Johnny cree que Amber es una niña mimada, no demasiado inteligente, mientras que él se considera a sí mismo un hombre culto e intelectual. Ni siquiera los niños (Lily y John) llegaban a ese nivel, y eso que Amber es mucho más joven que Johnny", revela el informante.

Pero el incidente que de verdad podría haber dado pie a las 'diferencias irreconciliables' que la intérprete menciona en su demanda de divorcio, sería el extraño vídeo donde ambos pedían perdón a los australianos por haber introducido a los perros de Amber en el país de forma ilegal.

"Johnny se sintió humillado por todo el calvario y cree que Amber le hizo parecer idiota. No pegaba nada con la imagen de hombre serio que intenta transmitir y odia que se burlen de él. Los perros son de Amber y ella debería haber pasado por todos los trámites necesarios [para que pudiesen entrar en el país]", confiesa la fuente.

