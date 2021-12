Feliz ganadora: televidente en Medellín ganó jugoso premio por acertar en votaciones de Yo Me Llamo

Esta nueva temporada de Yo Me Llamo llegó cargada de premios no solo para sus participantes, sino también para sus fieles televidentes que apoyan el talento de esta generación de imitadores y no se pierden ni un segundo del reality.

Luego de una semana de grandes show, llegó la tan esperada noche de premiación en la que los mejores imitadores elegidos por los exigentes jurados tuvieron la oportunidad por competir por un millonario premio que va aumentando su valor.

En la más reciente noche de premiación 15 millones de pesos estaban en juego y los televidentes tuvieron la oportunidad de elegir entre los dobles de Bruno Mars, Carlos Gardel, Andy Montañez y Bad Bunny; finalmente este último fue elegido como el gran ganador.

Como recompensa para los seguidores de Yo Me Llamo que acertaron el ganador, durante el programa Día a Día se sortearon 10 millones de pesos y para esta ocasión la ganadora fue Merlen Chacón.

Luego de que el sistema escogiera aleatoriamente a la televidente de Medellín, Antioquia, la mujer tuvo que responder una pregunta del reality para demostrar su fidelidad.

La pregunta fue muy fácil y sencilla: el nombre del presentador hombre del reality, a lo que ella respondió Carlos Calero, llevándose consigo el jugoso premio.

La feliz ganadora, quien apoyó a Yo Me Llamo Bad Bunny, aprovechó que el imitador estaba en el set para saludarlo y expresarle toda su admiración, señalando que pese a que no es seguidora del artista original si le gusta su imitación.

“No me gusta la música del original, me gusta él”, indicó la televidente.