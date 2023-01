Farrah Abraham, actriz estadounidense, enseña dónde perdió la virginidad

La estrella de telerrealidad Farrah Abraham (24) ha subido a Twitter un vídeo para marcar el mes de la Prevención del Embarazo Adolescente en el que muestra a sus seguidores la cama donde perdió la virginidad.

El tuit de Farrah decía: "¡Aquí es donde perdí mi virginidad! #16&Pregnant #NationalCampaign".

Y en el vídeo, una risueña Farrah descubría la habitación donde todo ocurrió: "Feliz mes de mayo. Solo quiero compartir esto para la campaña. Mayo es uno de los meses donde más gente pierde la virginidad o se queda embarazada, así que os lo he querido mostrar porque he tenido la oportunidad de volver a la casa de '16 & Pregnant' y 'Teen Mom' y este es el lugar donde perdí mi virginidad. Sigue igual. Me encanta. Es muy querida para mí. Es ahí donde perdí mi virginidad".

La habitación cuenta con una cama de metal de estilo clásico, con edredón blanco y cojines de colores. A cada lado de la cama hay una lámpara, así como en el techo.

Farrah -madre de Sophia (7)- cierra el vídeo recomendando a sus seguidores que lean su libro 'My Teenage Dream Ended' (Mi sueño adolescente terminó), publicado en 2012.

La actriz quedó embarazada en 2008 de Derek Underwood, con el que llevaba dos años, pero este murió en un accidente de coche un mes antes de que ella saliera de cuentas.

Farrah saltó a la fama al aparecer en '16 and Pregnant', programa que documentaba los embarazos y primeros meses de maternidad de varias chicas jóvenes. Tras esto participó en el spin-off 'Teen Mom'.