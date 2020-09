Famosos se pronuncian frente al caso de Javier Ordóñez

View this post on Instagram

#JavierOrdoñez no ‘falleció’, Javier fue asesinado por dos miembros de la policía, las cosas por su nombre, éstas imágenes son perturbadoras, lo sé, para todos, pero son el principio de la verdad para ver si por fin entendemos que es hora de replantearnos ‘la fuerza’, la capacitación y la humanidad de una institución (porque éstas personas hacen parte de la @policiadecolombia y ésto no es ya un caso aislado), una institución que se supone debería cuidarnos y eso que sabían estaban siendo grabados, qué tal si no? Señor@s: éstos ‘taser’ son armas evidentemente LETALES y más letal es que llevemos años permitiendo los abusos de poder. Hasta cuándo? Nadie! Bajo NINGUNA justificación debería tener un final así, ‘POR FAVOR’ como fueron las últimas palabras de Javier, por él, por Dylan.. por tantos más! #NoMásAbusos 😤 Pd. Y para los que van a empezar les digo que TAMPOCO se dice ‘participación de menores’, se dice RECLUTAMIENTO FORZADO de menores por parte de las Farc, sin verdad no hay camino. #ColombiaEnAlertaRoja #DylanCruz #JusticiaParaHarold #DigamosSusNombres • 🇺🇸 #JavierOrdoñez did not 'pass away', Javier was killed by two members of the police, we have to call a spade a spade, these images are disturbing, I know, for everyone, but they are the beginning of the truth to see if we finally understand that it’s time to rethink 'the strength', the training and the humanity of an institution (because these people are part of the @policiadecolombia and this is no longer an isolated case), these men who should take care of us knew they were being recorded, what if no? People: these ‘tasers’ are obviously LETHAL weapons and we have been allowing power abuse for years.. For Javier, For Dylan .. for so many more! #NoMásAbusos 😤 P.S. And for those who are about to start it’s NOT either called “participation of minors", it’s called FORCED RECRUITMENT of minors by the FARC, without truth there is no way. #PoliceBrutality #SayTheirNames