Famosos que estuvieron muertos por minutos y sobrevivieron para contarlo

La historia del actor Shiv Grewal, quien aseguró haber estado siete minutos muerto, ha despertado todo tipo de reacciones a nivel mundial, ya que no es el único que afirma haber sobrevivido para contar su experiencia. Sin embargo, él no es la única figura pública que ha atravesado la delgada línea entre la vida y la muerte y ha regresado para narrarlo.

Contra todo pronóstico, varios famosos colombianos regresaron del más allá para contar su impactante experiencia. A continuación, les compartimos las historias de algunos de ellos y cómo vivieron este fenómeno.

La Gorda Fabiola dijo que conoció el cielo y el infierno

La querida humorista y recordada Fabiola Emilia Posada, quien falleció el 19 de septiembre de 2024 tras sufrir diversas afectaciones de salud , regresó de la muerte en 2018, cuando se encontraba hospitalizada en una clínica de Bogotá. En una entrevista que ofreció a La Red en 2020, relató con detalles su experiencia con la muerte. Incluso afirmó que había vivido el cielo y el infierno, pues estuvo en coma durante 23 días.

“Fue como si hubiera dormido una noche y despertado al día siguiente. Mi único recuerdo. De repente, me encontré en un lugar que parecía una caverna, con una iluminación que parecía provenir de antorchas, como de fuego”, contó La Gorda Fabiola.

Fabiola sufrió un colapso en su salud en febrero de 2018 mientras grababa un capítulo de Sábados Felices. En ese momento, sintió que había muerto y regresó para contarlo, ya que su esposo, Polilla, le dio la orden a los médicos de desconectarla tras no observar mejoras.

“En ese momento, vi a personas riendo de manera espantosa, con rostros muy horribles, gente mala. Otros lloraban, lamentándose, gemían, pedían auxilio y perdón. Yo de repente me vi allí y un hombre de rostro muy desagradable me metió en una jaula que parecía una burbuja y comenzó a golpearme con látigos mientras la jaula giraba. Empecé a sentir un dolor intenso en la espalda y a sangrar. El dolor era tan grande que llegó un momento en que ya no lo sentía. Pensé: ‘estoy muriendo’, pero aún no sabía dónde estaba. Luego me sacaron de la jaula y me dejaron caminar. Era horrible”, relató la humorista.

Tras padecer varios minutos, Fabiola afirmó que, al mirar al cielo y preguntarle a Dios por lo que estaba viviendo, todo se transformó.

“Mire hacia arriba y le pregunté: ‘Padre, ¿tan mal me he portado que merezco estar aquí?’ En ese momento, los médicos me despertaron del coma y comenzaron a darme órdenes: ‘Mueva su mano izquierda, mueva su mano derecha’". Mientras esto ocurría, La Gorda vio una luz hermosa, pero no podía enfocar bien, pues tenía los ojos empañados tras haberlos tenido cerrados durante 23 días.

“Intenté enfocar y vi a un ser muy grande a mi lado, eran arcángeles, y me dijeron: ‘Todo va a estar bien’, ‘Vas a estar sana’”, relató, explicando que en ese momento sintió mucha paz y tranquilidad.

María Cecilia Botero vivió dos experiencias cercanas a la muerte

La reconocida actriz, quien se le viorecientemente reunida con queridas y admiradas famosas colombianas , en una entrevista de 2024 para el podcast ¡Menopáusicas y qué!, contó que vivió dos experiencias cercanas a la muerte que marcaron su vida. La primera ocurrió cuando era joven, pues sufrió una grave hemorragia y tuvo que ser atendida de urgencias por un ginecólogo.

“Recuerdo que llegó una enfermera y dijo: ‘esa es la niña de la televisión’, comenzaron a gritar y ahí fue cuando perdí el conocimiento. No sé qué me hicieron, pero tres días después desperté conectada a varios aparatos”, relató.

Botero agregó que, durante ese tiempo, sintió la presencia de alguien a su lado que le hablaba. “Me decía: ‘date la vuelta y vámonos’, pero yo le respondía: ‘no, porque allá atrás está la luz. Si veo la luz me voy y no quiero irme, me falta tener a mi hijo’”, explicó. Esto le causó gran intriga, ya que en ese momento no tenía planes de ser madre.

A los pocos días, la actriz, conocida por su papel de Isabel en Las hermanitas Calle, se recuperó y logró salir de este percance.

Mauro Urquijo fue declarado muerto durante 30 minutos

La vida del actor Mauro Urquijo dio un giro inesperado en 2016, cuando le diagnosticaron una afección al corazón que requería cirugía. Afortunadamente, el procedimiento salió bien. Sin embargo, un año después, en 2017, los médicos le informaron que una de las válvulas de su corazón no estaba funcionando correctamente, lo que lo obligó a someterse a una nueva cirugía, que duró 12 horas, tiempo en el cual, según su relato, estuvo muerto.

Urquijo aseguró que los médicos detectaron la ausencia de signos vitales, por lo que le dieron la noticia a su madre tras haber intentado reanimarlo durante 30 minutos. Sin embargo, cuando los profesionales regresaron a la habitación, él ya había reaccionado.