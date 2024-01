Famoso influenciador mexicano murió a los 23 años mientras manejaba un vehículo todoterreno

Sebastian Bautista era un famoso influenciador mexicano quien ya sumaba más de 61 mil seguidores en su cuenta de Instagram y 110 mil en TikTok, el joven tenía 23 años y un gran gusto por los deportes extremos y fue precisamente esto lo que terminó con su vida.

A través de redes sociales todo inició como un rumor, hasta que fue confirmado por Diana Estrada, también creadora de contenido que habló sobre la noticia y lamentó la muerte del joven, quien era uno de sus amigos más cercanos.

Al parecer, el joven habría decidido subirse en un vehículo todoterreno llamado RZR, más conocido como buggy, era muy usual que usara esto, pues estaba acostumbrado a la actividad y le gustaba la adrenalina más que nada.

Esto es más que notorio en sus redes sociales, en las que compartía numerosas fotografías presumiendo su pasatiempo. De hecho, en varias de estas los internautas han aprovechado para enviarle su sentido pésame a los amigos y la familia del joven.

Según algunos testigos, el influenciador acudió al lugar con dos personas, pero las cosas no salieron como esperaba y todo se salió de control. Tras subirse al vehículo habría tenido un accidente y este se volcó, causándole la muerte a él.

El hecho ha conmocionado a muchos, pues era muy joven y no esperaban que perdiera la vida de una manera tan apresurada. De la misma forma, no han dudado al escribir comentarios positivos y recordarlo del modo más sentido posible.

“Te nos fuiste muy pronto chiquis, no sabes el dolor que me dejas con tu partida y no solo a mí, a todos los que te conocimos, eras una persona llena de luz y alegría”, escribió Estrada, mejor amiga del creador de contenido, ella también afirmó que los dos saben cuánto se amaron.

De la misma forma, amigos y colegas del influenciador les han insistido a los usuarios de Internet sobre la discreción con las imágenes del doloroso momento que se han filtrado, asimismo, la familia ha agradecido por los comentarios y la solidaridad que han recibido por parte de los internautas.