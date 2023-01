Famosa presentadora de televisión reveló que abortó un hijo de Ricky Martin

Publicidad







"Íbamos a ser papás y no se dio", confesó la presentadora de televisión Rebecca de Alba quien tuvo una relación con el cantante que duró 11 años.

Hace unas semanas Ricky Martin sorprendió al mundo del espectáculo con su anunció matrimonial que dio mucho de qué hablar , debido a que el cantante reveló que se comprometió con su novio Jwan Yosef ; sin embargo, hoy el boricua regresó al ojo del huracán, luego de que su ex pareja Rebecca De Alba revelara que durante su relación con el cantante se embarazó pero que sufrió un aborto espontáneo.

Rebecca de Alba recuerda con mucho cariño la relación que mantuvo con Ricky Martin entre 1994 y 2005 y, a pesar de que ya pasó mucho tiempo desde su separación, la bella presentadora de televisión reveló un hecho muy íntimo que nunca había salido a la luz hasta el momento.

¿Cómo y cuándo conoció @rebecadealba a @ricky_martin la conductora lo revela como nunca antes en @HENGARZADAS a las 8 pm. pic.twitter.com/3JHt28wFJm — HISTORIAS ENGARZADAS (@HENGARZADAS) December 4, 2016

Durante una entrevista, la conductora destacó que perdió un bebé cuando tenía un ardiente romance con el cantante, la cual aseguró le afectó mucho.

"Éramos una pareja que queríamos hacer una vida juntos. Tuvimos una pérdida, íbamos a ser papás, y no se dio y no es ninguna tragedia, ni es algo terrible, ni se acaba el mundo", comentó la rubia. Destacó que sobrellevó la pérdida de su bebé porque lo hizo al lado de Ricky Martin.

Y añadió de manera tajante "La verdad es que lo vivimos juntos, dijimos aquí no se termina nada, y seguimos juntos, se llevó a cabo con mucha entereza, natural", enfatizó la ex reina de belleza, quien aprovechó para comentar que cuando hablaba del cantante no lo hacía por fama sino desde un punto amoroso, porque ellos tenían una historia juntos.

En una entrevista muy profunda y conmovedora la presentadora siguió destapando detalles de su intimidad con el cantante.

"Intentamos. No se pudo. Tuvimos una pérdida, sí. Íbamos a ser papás y no se dio y no es ninguna tragedia y no es algo terrible ni se acaba el mundo. Por eso cuando la gente ataca esta relación no se imagina lo doloroso que puede ser la pérdida de una personita", contó la mujer de 52 años en el programa Historias Engarzadas.

No es la primera vez que de Alba ha hablado sobre los embarazos que perdió, aunque nunca había mencionado que uno de ellos había sido con Ricky Martin. "A mí jamás me causó sufrimiento el que no se hubieran logrado mis embarazos, pero sí me afligió", confesó al programa Ventaneando.

Recordó además que su relación terminó en muy buenos términos y explicó los motivos por los cuales no suele hablar en público sobre él: "Es importante que quede claro que cuando yo hablo de Ricky no es que quiera hablar de él para que tenga rating el programa, es desde un punto amoroso, de una historia que ha valido la pena, que ha sido controvertida".