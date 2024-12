Famosa actriz suplicó ayuda para encontrar a su hijo desaparecido: "Me estoy muriendo"

Con la voz entrecortada y entre lágrimas, una reconocida actriz venezolana pidió desesperadamente ayuda para encontrar a su hijo, quien lleva más de dos meses desaparecido y no tiene ninguna información para dar con su paradero.

Se trata de la intérprete venezolana Rhoda Torres, quien utilizó su perfil de Instagram, con más de 14 mil seguidores, para hacer pública la desaparición de su hijo Jonathan Guillermo Torres Duque, de tan solo 21 años, y solicitar ayuda para encontrarlo.

Mira también: Mayordomo de Dr. Velásquez confesó el doble asesinato: Esta es la condena que pagará



Famosa actriz pide ayuda para encontrar a su hijo

“Nunca hubiese querido hacer un video para eso, pero lamentablemente como madre y con mi desesperación ya no aguanto más, no he podido comer ni dormir. Ayúdenme por favor” comenzó diciendo.

La intérprete, recordada por el programa 'Bienvendos a Televen' en 2002, explicó que el joven viajó en un vuelo a Panamá, luego tomó una conexión a Cúcuta para entrar a Venezuela vía terrestre, pero fue detenido en la alcabala de Peracal, en San Antonio, estado Táchira: “Desde el 27 de octubre, mi hijo Johnatan Guillermo Torres Duque, entró a Venezuela después de hace casi 10 años que yo me lo llevé a Estados Unidos”.

Publicidad

Desde este momento, no ha sabido nada de él y por eso tomó la decisión de usar sus redes para hacer un llamado a las autoridades y a sus fanáticos para que la acompañen en su búsqueda, pues en los 52 días que lleva añorando su regreso y siguiendo su rastro incansablemente, no ha obtenido frutos.

No te pierdas: Otro modelo fue encontrado en condición de calle en Medellín: Quién es y cómo lucía antes

A pesar de que la mujer fue hasta la frontera para llevárselo de regreso, vio la forma en que las autoridades lo detuvieron y ella no pudo hacer nada al respecto. Ante su insistencia le aseguraron que lo habían trasladado a Caracas, pero no tiene certeza de esto.

Publicidad

En su grabación, la cual se viralizó en redes, Rhoda Torres mostró la partida de nacimiento de Johnatan Guillermo como venezolano, argumentó que está atravesando por un periodo de crisis y depresión tras una ruptura amorosa.

Finamente, volvió a insistir la difusión de su video para así llegar a más personas: “como madre desesperada he hecho todos los pasos que me han recomendado, me he asesorado, he esperado más de 50 días, voy para dos meses, nadie me da seguridad de dónde está Jonathan, ayúdenme, se los suplico, pido misericordia por mi hijo”.