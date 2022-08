Exparticipante del Desafío queda en libertad tras ser capturada por presunto tráfico de drogas

Angélica Hernández , quien hizo parte del Desafío Súper Humanos y es creadora de contenido fue enviada a la cárcel tras ser investigada por ser, supuestamente, integrante de una red de narcotráfico de cannabis.

En ese entonces la Fiscalía indicó que la influencer, promocionaba e incitaba al consumo de drogas ilícitas a través de productos alimenticios como barras de chocolate, gomas, vapeadores.

La creadora de contenido anunció por medio de su canal de YouTube que se encuentra en libertad, mostrando a todos sus seguidores el proceso para firmar la boleta que anunciaba su nuevo estado:

“Estamos de celebración, 18 de agosto de 2022, 10 meses y 4 días después de haber sido privada de mi libertad, me acaba de llamar mi abogado a decirme que estoy en libertad”, expresó la mujer para iniciar el vídeo.

Luego de ser capturada, pasaron alrededor de 10 meses para que a Angélica le concedieran arresto domiciliario, alegando que ella es madre cabeza de hogar, de hecho, en el momento de su arresto, la mujer se encontraba en estado de embarazo.

Esto supuso una técnica de rastreo en el que la mujer tuvo que pasar por tres meses con una tobillera sin poder salir de sus vivienda ubicada de Armenia. También compartió a través de la plataforma, un video del proceso para retirar este artefacto de su pierna izquierda.

En el momento de su beneficio de casa por cárcel, la deportista compartió con sus más de un millón de seguidores en Instagram, que ya se encontraba en casa y lo feliz que esto le hacía por poder compartir con sus hijos y pareja: "Volviiiii Sali de la Cárcel. Estoy en casa nuevamente! 2022. Toda la Gloria sea para Dios, me dieron la domiciliaria por madre cabeza de hogar… con grillete… pero en casa con mi esposo e hijos!", expresó la cuyabra.

Durante el proceso de investigación y juicio, Angélica siempre defendió su nombre y se declaró inocente de los cargos impuestos por la Fiscalía.