Asaltaron la casa de Mariah Carey en Atlanta mientras la cantante estaba de vacaciones

La casa que la cantante estadounidense Mariah Carey tiene en la ciudad de Atlanta, en el sureste de Estados Unidos, ha sido asaltada mientras la diva se encontraba de vacaciones, según informó el portal Page Six.

El medio estadounidense, que está especializado en noticias de entretenimiento, aseguró que la policía le confirmó el allanamiento de la vivienda, que se produjo mientras la cantante estaba de vacaciones en Capri (Italia).

Aunque las autoridades ha confirmado el atropello a este bien, no ha especificado cómo se produjo, dado que “se mantiene aún una investigación abierta sobre el suceso y, además, la información puede ser limitada”, aseguró el portal, que agregó que se desconoce qué objetos se llevaron los ladrones.

Un fideicomiso, que usa el mismo nombre que varias otras propiedades e intereses comerciales de Carey, compró la mansión por 5,65 millones de dólares en noviembre de 2021. La casa, de nueve habitaciones y 13 baños, cuenta también con piscina, cancha de tenis y área de juegos.

Según Page Six, la cantante de 'All I Want for Christmas' pasó parte del pasado mes de julio en Italia con su pareja, Bryan Tanaka, y sus mellizos Monroe y Moroccan.

Según el portal de noticias TMZ, en la últimas horas fueron aprehendidos tres hombres sospechosos de ingresar a la morada de la también actriz para robar varios artículos del alto costo.

La publicación de Carey en su perfil de Instagram, poco antes de los hechos ocurridos, pudo haber dado paso a que los ladrones sintieran la total confianza para ingresar a la mansión.

- EFE