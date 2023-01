¿Exceso de botox? Nuevo look de Pamela Anderson sorprende al mundo entero

A sus 49 años, Pamela Anderson aún es considerada una de las mujeres más bellas del mundo del entretenimiento a nivel mundial y no es para menos, pues cada vez que tiene una aparición en público, la ex Playboy da de qué hablar. Esta vez sorprendió a todos con un look muy recatado durante una gala en París que hasta ahora no se le conocía.

Vestida con un traje formal, la modelo mostró una nueva faceta de su carrera. Anderson lució un rostro maquillado de forma simple, en el que se hace evidente su paso por el quirófano, pues parece que tuviera 20 años menos.

Después de su nueva aparición, la artista se ha llenado de halagos por parte de sus seguidores y de la prensa internacional.

Fotos: La transformación de Pamela Andersondurante su carrera

La actriz se ha caracterizado por lucir estilos más atrevidos a lo largo de su carrera, sin embargo desde que comenzó el 2017 se ha mostrado mucho más renovada que años atrás, en los que era criticada por el exceso de botox en su rostro.