Estas fotos demostrarían que la hija de Kylie Jenner es de su guardaespaldas

La llegada de Stormi a la familia Kardashian supuso una gran sorpresa para la prensa y seguidores de esta célebre familia. Por supuesto, Kylie Jenner, como joven madre, dejó a más de uno atónito que desapareciera de las redes sociales (una de sus grandes adicciones) para vivir su embarazo en secreto.

Ahora la joven empresaria ha decidido regresar a sus cuentas oficiales para mostrar su lado materno y, claro, las postales más tiernas de su pequeña hija, fruto de su relación con el rapero Travis Scott.

Pero algunas de estas imágenes llamaron la atención de sus seguidores por el indudable parecido de Stormi con Tim Chung, un guardaespaldas que lleva años al servicio de la popular familia, y ya han empezado a crear alocadas teorías sobre su paternidad.

Los usuarios de las redes sociales han puesto en comparación fotos de la pequeña con el hombre, quien también es policía de Los Ángeles y algunos creen que se parece más a Tim que a Travis.

Por ahora Kylie Jenner no se ha pronunciado al respecto y tan solo aclaró, en meses anteriores, que Tyga, su ex, no es el padre de la menor.

