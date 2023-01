¡Está soltera! Lady Gaga revela las razones de su ruptura amorosa

Un día después de que se publicara que la cantante Lady Gaga y el actor Taylor Kinney habían puesto fin a cinco años de relación sentimental y, por tanto, a su compromiso matrimonial, la artista ha confirmado a través de las redes sociales que sus apretadas agendas profesionales y la distancia que normalmente les separa son los principales causantes de que la pareja haya decidido "tomarse un descanso".

"Taylor y yo siempre hemos tenido claro que somos almas gemelas, pero como todas las parejas, tenemos nuestros altibajos y por eso ahora nos estamos tomando un descanso. Los dos somos artistas ambiciosos, pero hemos tratado de ajustar nuestras carreras y horarios para poder cultivar el amor que siempre hemos compartido. Por favor, seguid apoyándonos. Somos como todo el mundo y nos queremos", escribió la estrella de la música en su perfil de Instagram.

Lo cierto es que su entorno más cercano ya había alertado de que tanto los numerosos compromisos profesionales de la artista como las interminables sesiones de grabación de la serie 'Chicago Fire'', protagonizada por Taylor Kinney, les habían situado en una posición muy difícil a la hora de poder sacar el máximo partido a su romance.

Taylor and I have always believed we are soulmates. Just like all couples we have ups and downs, and we have been taking a break. We are both ambitious artists, hoping to work through long-distance and complicated schedules to continue the simple love we have always shared. Please root us on. We're just like everybody else and we really love each other. Una foto publicada por Lady Gaga (@ladygaga) el 19 de Jul de 2016 a la(s) 9:05 PDT



"Su trabajo les obligaba a estar separados muy a menudo. 'Chicago Fire' hace que él pase mucho tiempo en Chicago, y el trabajo de ella casi siempre es en algún otro lugar", aseguró una fuente a la revista People.

Sin embargo, ambos se encontraban la semana pasada en Los Ángeles cuando Gaga se dejó ver por las calles de la ciudad sin su anillo de compromiso y Taylor, por otro lado, celebraba su 35 cumpleaños rodeado únicamente de amigos, un hecho que no pasó desapercibido para los medios de comunicación ni tampoco para los fans de la popular artista.

El panorama era bien distinto hace solo unos meses cuando Lady Gaga no dudaba en hablar públicamente de la emoción que sentía al estar ya planificando la esperada boda con la que iba a abandonar definitivamente la soltería.

"Nunca quise que mi madre o el resto de mi familia tuviera que organizarlo todo por mí, pero al final he tenido que dejarla que me ayude al menos porque si no me iba a acabar matando. Tampoco sería justo negarle el derecho que tiene como madre a planificar la boda de su hija", confesaba a la misma publicación.