¡Está lista! Adele deja ver que podría casarse con Simon Konecki

Adele aprovechó su reciente concierto en Minnesota para desmentir los rumores que apuntaban a que podría haberse casado en secreto con su pareja, Simon Konecki, aunque dejaba la puerta abierta a un posible enlace con el que poner el broche de oro a su estable relación con el empresario.

"Dicen que ya me he casado, pero no es cierto. Se lo diría a todos si eso pasara", aseguró la intérprete, madre del pequeño Angelo en tono jocoso sobre el escenario.

La popular artista también compartió con sus fans su intención de mantenerse alejada de la vida pública tan pronto ponga fin a su exitosa gira mundial, ya que ahora necesita centrarse en la nueva etapa escolar que iniciará su pequeño el próximo mes de septiembre.

"Mi hijo va a empezar pronto el colegio, por eso estoy tratando ahora de hacer tantos espectáculos como me sea posible. Estaré fuera un tiempo en cuanto acabe con esto, pero no tardaré tanto en volver como la última vez", aseguró haciendo referencia al parón que tuvo en su carrera tras el lanzamiento de su anterior álbum, '21'.

Sin embargo, es más que probable que Adele acabe extendiendo la serie de conciertos que le sirve para promocionar su más reciente disco, '25', ya que recientemente anunciaba su intención de presentarse también ante sus fans de Australia y Sudáfrica.

Aunque su plan para los próximos meses consiste en centrarse exclusivamente en su ámbito familiar, la reputada vocalista ya dejó claro en su momento que, al menos por ahora, no tiene ninguna intención de darle un hermanito o hermanita a Angelo, al no estar convencida de que le vaya a apetecer la idea de tener que lidiar con el estrés adicional que ello supondría.

"No creo que pueda tener otro hijo, la verdad. Bueno, poder si puedo, pero no creo que me vaya a gustar la idea", explicaba al diario Daily Mirror.