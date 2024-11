Esta es la razón por la que Catherine Siachoque no tiene hijos con Miguel Varoni

Catherine Siachoque y Miguel Varoni se han caracterizado por ser una de las parejas más estables del mundo del entretenimiento, pues llevan 25 años de casados y se les sigue viendo bastante enamorados y siendo el apoyo el uno del otro en los diversos proyectos en los que se ven envueltos.

La pareja recientemente celebró sus bodas de plata con un día en Disney, en el que tuvieron una mezcla de magia y aventura, en el que no dudaron en grabar varios videos y tomarse fotos en los que demostraron lo estables que están y el amor que hay entre ellos.

Razón por la que Catherine Siachoque no tiene hijos

La actriz se encuentra en un reality llamado 'Secretos de Villanas', en el cual conviven varias de las mujeres que le dieron vida a estos personajes en las telenovelas más icónicas, el que permite que los fanáticos conozcan más de cerca a quienes han dejado una huella en la pantalla chica, motivo que hizo que la colombiana no pudiese quedarse por fuera.

En este programa, Catherine Siachoque decidió revelar la razón detrás de por qué no se convirtió en madre: “La verdad es algo que yo no hubiera soñado. No tuve hijos, tengo hijos perrunos, pero hijos humanos no. La verdad no fue algo que yo hubiera soñado en la vida. Dios me tiene destinado a Miguel que tampoco soñaba con ser papá”.

Y es que en definitiva esto nunca estuvo como uno de los objetivos de esta pareja, pues de acuerdo con la actriz ninguno de los dos tenía la aspiración de ser padres, gracias a lo cual esto no fue un problema en su matrimonio y su estabilidad, dado que los dos estaban con los mismos intereses.

No obstante, Catherine Siachoque dejó en claro que igualmente intentaron que la familia creciera, por lo que ella buscó quedar embarazada: "Igual le dije a Miguel, ‘Migue, yo quiero hacer la tarea porque qué tal se me pase el tiempo y yo ya no pueda y yo sí quiera'. Así somos los seres humanos, basta que no podamos hacer algo para pensar que siempre lo quisimos hacer. Entonces empecé con todo este tema de fertilización asistida. Yo lo hice y no es un tema fácil".

En esta conversación con la actriz mexicana Laura Zapata, la esposa de Miguel Varoni se mostró no solo muy sincera, sino también bastante sensible ante el tema, pues a pesar de que no era un anhelo que tuviese, el hecho de pasar por ello le dejó una huella.