Esta es la foto de la protagonista de 'Divergente' durante su estadía en la cárcel

Posando de frente ante la cámara, vestida de naranja (como si fuese parte de Orange is the new black') y con el cabello recogido. Así luce Shailene Woodley en la foto que dieron a conocer las autoridades tras su arresto en Dakota (Estados Unidos).

La protagonista de Divergente y 'Bajo la misma estrella' fue detenida el pasado lunes luego de que participara en una protesta , que se manifestaba en contra de la construcción de un oleoducto en una zona de North Dakota.

Woodley transmitió su arresto en vivo, pues en el momento en que llegaron los policías a controlar la protesta, ella estaba haciendo un 'Facebook live', por lo cua l miles de personas pudieron ver el momento en el que fue arrestada .

La actriz, declarada también activista social, ya habría salido de prisión, según informan diarios internacionales.