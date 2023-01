Esperanza Gómez le confiesa a Alejandra Azcárate que es su "fantasía sexual"

Alejandra Azcárate y Esperanza Gómez son de las mujeres colombianas que más han demostrado ser directas y sin tapujos a la hora de expresarse en sus redes sociales y así lo demostraron recientemente, pues hicieron una transmisión en vivo de Instagram juntas con la que han dado de qué hablar en las redes sociales.

Tocando el tema de las fantasías sexuales, la actriz porno confesó que con ningún hombre tendría una, no obstante, si de mujeres se trata, Alejandra le llama la atención, pues el otro día vio una foto en su Instagram en la que se ve “linda” y “buena”.

“Te lo juro que no es con la intención de halagarte, pero vi una foto tuya donde dije yo ‘wow, que linda, que buena se ve’ y sí, tuve fantasías en ese momento”, expresó Esperanza.

Ante la confesión de la estrella porno, Azcárate no dudó en mostrar su asombro y su emoción, pues expresó sentirse muy halagada y hasta lo compartió con su mamá gritando: “mamá, puedes terminar siendo la suegra de Esperanza […] Mamá, Esperanza está diciendo que yo soy su fantasía sexual, me quiere echar a la muela”

No obstante, tras confesar sentirse muy contenta por ser la fantasía sexual de la actriz porno más importante de Latinoamérica, Alejandra fue honesta y aclaró que no le “gustan las mujeres", aunque no negó que le “encanta” saber que ella le puede llegar a “gustar a una vieja” y más a una como Gómez.

