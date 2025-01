Epa Colombia aseguró que su relación con las uniformadas del INPEC no era buena

La reconocida creadora de contenido digital Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia en redes sociales, volvió a ser noticia el pasado 27 de enero de 2025 luego de que publicara en su cuenta de Instagram un video llorando, en el que afirmaba que el CTI había llegado hasta una de sus peluquerías para capturarla tras salir el fallo por los actos cometidos contra Transmilenio en el marco del Paro Nacional de 2019.

¿Epa Colombia tiene una mala relación con las funcionarias del INCPEC?

En exclusiva para el podcast de Tatiana Franco, Vos Podés, Barrera reveló que hace algunos meses decidió emprender un proyecto en las cárceles con las mujeres privadas de la libertad para que pudieran capacitarse en procesos de belleza que les fueran útiles una vez salieran de prisión, ya que de esta manera podrían trabajar como auxiliares de peluquería, montar sus propios establecimientos comerciales y hasta ser contratadas en alguno de sus locales.

Sin embargo, la influencer tuvo ciertos inconvenientes para poder ejecutar su misión, dado que, al parecer, algunas funcionarias del INPEC le solicitaban productos para ellas o sus familias a cambio de agilizar los trámites dentro de prisión.

"Les empecé a caer súper mal, ¿y sabes qué me decían? 'Epa ya no vayas el martes y el jueves que tienes programado, ve la otra semana' y yo iba. 'Epa es que en este momento viene a cantar Yeison Jiménez, entonces no puedes entrar'", explicó, añadiendo que esta situación se repitió con personalidades de la talla de Giovanni Ayala y Gustavo Petro.

"Yo dije '¿cuándo puedo entrar?' porque yo vengo acá a hacer una obra de caridad, a mí nadie me está pagando, yo vengo es a que esas mujeres salgan adelante, se superen, porque Dios me dio una oportunidad a mí, yo quiero demostrarlo con ellas", dijo.

Finalmente, reflexionó sobre la manera tan "terrible" en que la sacaron del centro penitenciario, recordando de esta forma que ella tenía horarios de capacitación que iban desde las 8:00 a.m. a 6:00 p.m. sin alimentación, pues está prohibido ingresar alimentos, a excepción de un par de onces para recuperar fuerzas en medio de la jornada.

