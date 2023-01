¿Entusado? Andy Rivera se vuelve tendencia en Twitter por nuevo cover

Es usual que Andy Rivera comparta a través de sus redes sociales diferentes versiones de éxitos musicales de diferentes géneros, sin embargo, para muchos esto se ha venido presentando con más frecuencia después de que Lina Tejeiro, su exnovia, hiciera publica la relación con Norman Capuozzo.

Recientemente compartió en su cuenta de Twitter un video interpretando la canción ‘¿Pa qué me llamas?’ del Grupo Gale, no sin antes dar una introducción con un mensaje que invita a no ser la segunda opción de nadie.

Publicidad

“Que difícil ser el segundo plato en la mesa, que alguien te tenga como segunda opción es muy delicado y no es nada saludable, porque cuando a ti te tienen como segunda opción es porque hay una primera opción, o sea que ahí hay un juego de tres personas”, dijo el cantante.

Mira también: Lina Tejeiro le manda una dura indirecta a Andy Rivera y él responde

Publicidad

De inmediato, las reacciones no se hicieron esperar y varios internautas lo convirtieron en una de las tendencias de Twitter en Colombia.

Mientras unos apoyan al cantante y comentan lo mucho que les gusta las interpretaciones y versiones que hace, otros lo critican.

Estos fueron algunos de los tuits:

Publicidad

Andy Rivera es el claro ejemplo de que los hombres son bien hijueputas. La cagan y ya cuando te ven feliz quieren cagarte la estabilidad emocional — antología (@mishm_) November 4, 2019

¿Todos estamos mamados de los videitos de Andy Rivera? que fastidio ese man. — Pasajera en Trance (@MysteryTrain01) November 4, 2019

Publicidad

Andy Rivera esta literal que se corta las venas con esas canciones todas llenas de sentimientos. — PEJELAGARTO (@vanemol20) November 4, 2019

Marica, lo de Andy Rivera ya da es pena y pesar, que algún amigo le diga! — Mary Consuelo Caramelo (@FedeMore) November 4, 2019

- Andy Rivera:



«Cuando a ti te tienen de segunda opción es porque hay una primera opción»



- Yo: pic.twitter.com/omef0TnYRA — Daniel Alberto Vásquez B (@DanielVasquezBe) November 4, 2019

Todo el mundo queriendo ser como Lina Tejeiro y la verdad estamos como Andy Rivera jajaja — Daniela Salgado. (@Salgadito_) November 4, 2019

Publicidad

Yo creí que era la reina del drama cuando me entuso pero llegó Andy Rivera a destronarnos a todas. Eavemaría. — Cristina. (@CristinaRevolt) November 4, 2019

>> Entérate de la actualidad del entretenimiento en Colombia y el mundo. Notas, videos, fotografías de famosos y toda la información del mundo del espectáculo.

Publicidad

Mira también:

Publicidad