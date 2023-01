¡Entusada! Así conoció María Alejandra Manotas a Alejandro Riaño

Alejandro Riaño y María Alejandra Manotas se casaron en mayo, aproximadamente ocho meses después del nacimiento de su primogénita Matilde.

Pese a que en redes sociales se muestran como una pareja amorosa, María contó en sus redes sociales cómo se conocieron y señaló que en un principio las cosas no empezaron muy bien.

Según la historia de la mujer, cuando ellos se conocieron ella acababa de terminar con su exnovio, razón por la cual estaba "entusada".

El primer paso lo dio Alejandro, quien fue el que se acercó a ella por medio de las redes sociales invitándola a sus shows de comedia.

"Me invitó a uno de sus Show, "Cada niño con su boleta", la última función de la temporada, o sea, era super importante y después me dijo "Vamos a comer" ", señaló Manotas

En medio de su relató confesó que ese día ella le cumplió la cita, y llegó al teatro, no obstante, las cosas no salieron como lo esperaba, pues al final de la presentación cuando se acercó a él, Alejandro fue muy cortante con ella, razón por la que no fueron a comer.

Pasaron los días y María no le volvió a responder los mensajes de texto hasta que se encontraron en una discoteca de Bogotá a la cual Riaño llegó acompañado de otra mujer.

Según contó la arquitecta, esa noche fue muy especial, tanto, que al día siguiente fueron a comer y fue gracias a Frank Sinatra que ambos hicieron conexión porque a los dos les encanta y, desde entonces, no se han vuelto a separar.

Años después, cuando ya había más confianza entre los dos, Alejandro le contó a María que el día que fue cortante con ella en aquel show al que la había invitado, era porque a su vez él había invitado a otra mujer que también se encontraba allá.

