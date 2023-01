¡Enamorados! Calvin Harris piensa que Taylor Swift es 'fantástica'

El escocés Calvin Harris continúa completamente enamorado de Taylor Swift, hasta el punto de que disfruta pasando todo el tiempo posible con ella porque sabe que le apoya en todo lo que hace.

"¡Es fantástica! Sabe cuándo tiene que dejarme un poco de espacio antes de un concierto. Siempre está motivando a la gente, incluso puede animar a mi mánager ¡lo que es algo casi imposible! Es genial poder contar con ella", aseguró en la cadena KISS FM UK.

Calvin reconoce que últimamente ha estado pasando mucho tiempo en Estados Unidos, y que Nashville, la ciudad de la infancia de Taylor, está convirtiéndose en uno de sus lugares favoritos.

"Actualmente tengo una especie de debilidad por Nashville. Es muy acogedor y tranquilo, y la verdad es que nunca había estado ahí hasta el año pasado", confesó.

El popular DJ también divide su tiempo entre Los Ángeles y Las Vegas, donde lleva a cabo una serie de conciertos.

"Está siendo genial vivir en Los Ángeles, solo vine aquí porque me salieron los conciertos en Las Vegas y no quería vivir allí por no convertirme en un asesino alcohólico. Pero en LA estoy de maravilla, tengo el estudio aquí. Trabajo y cuando me tomo un descanso hace sol. Es una vida a la que no estaba acostumbrado, ¡pero me está encantando!", admitió.

