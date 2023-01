Emotivo regalo de 'Capitán América' a niño que defendió a su hermana de un perro

La valerosa historia de Bridger Walke, un niño de seis años, se hizo viral en las redes sociales ya que al pequeño le fueron puestos 90 puntos en la cara tras las heridas que recibió luego del ataque de un perro.

Fue por ello que varios famosos decidieron enviarle varios mensajes y palabras de apoyo, sin embargo, las declaraciones de Chris Evans, quien interpreta a "Capitán América" en el Universo de Marvel, fueron las que más cuasaron emotividad.

Publicidad

Con un sentido video, el actor quiso exaltar la gran acción de este niño y, a su vez, darle una gran noticia a este gran amante de los superhéroes.

"Leí tu historia, vi lo que hiciste, estoy seguro que lo has escuchado mucho en los últimos días, pero dejame ser el siguiente en decirte que, amigo, eres un héroe. Lo que tú hiciste fue tan valiente, tu hermana es muy afortunada de tenerte como su hermano mayor, tus papás deben estar muy orgullosos de ti", aseguró el actor por medio del video.

La tía de estos hermanos fue la encargada de compartir no solo el video enviado por Chris Evans, sino también la reacción del pequeño al verlo, pues para esto se puso su traje de "Capitán América".

"Te voy a enviar un escudo auténtico de "Capitán América" porque, amigo, te lo mereces. Sigue siendo el hombre que eres, necesitamos más gente como tú. Sé que la recuperación puede ser dura, pero basándome en lo que he visto, sé que esto no te va a detener", concluyó Chris Evans.

Publicidad

Al finalizar este mensaje, Bridget no podía creer que fuese cierto lo que estaba escuchando, mientras que su hermana no debaja de asegurarle que era algo asombroso y sus papás no evitaban la emoción.

Publicidad

Mira también:

Publicidad