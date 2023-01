Emotiva carta de profesor de Nicky Jam se viraliza luego de verlo cumplir un sueño de niño

Después de la exitosa presentación de Nicky Jam en el evento de cierre de la copa del mundo en donde Francia se coronó campeón, Ramon Cotto, profesor de español del artista en su niñez, recordó a través de su cuenta de Facebook una emotiva historia que invita a creer en los sueños e ilusiones de los estudiantes.

Publicidad

"Tocó el timbre del segundo periodo en la MMM de Bayamón. Mi inquieto estudiante del 7-3 entra a darme su queja: "Cotto, una maestra me dijo que si yo me creía que de cantar voy a vivir". Mirándolo le dije: "Claro que podrás hacerlo. ¿Ya tienes un nombre artístico? " Y me dijo: "Estoy pensando en eso". A los pocos días, nuevamente entra a mi salón tras sonar el timbre y me dice: "Cotto, ya pensé en el nombre". Y tomando la tiza fue a la pizarra y escribió: "Nicky Jam". Hoy, al encender mi TV, lo veo cantando en el evento de mayor audiencia del mundo, y lo hizo en español. Me pregunto, dónde estará la persona que le dijo aquellas cuestionables palabras. Maestros, nunca tomen en poco los sueños e ilusiones de sus estudiantes. Porque muchos de sus corazones están templados en la lucha, el sacrificio y la perseverancia", reza la publicación que a la fecha tiene más de 13 mil likes y cerca de 8 mil compartidos.

El cantante de reguetón interpretó el éxito 'X', que tiene junto al colombiano J Balvin. De igual manera, cantó 'Live It Up', tema oficial del Mundial Rusia y que realizó en colaboración con Will Smith & Era Istrefi.

Hasta el momento Nicky Jam no se ha pronunciado al respecto sobre este épico recuerdo de su maestro de colegio.

Publicidad

Mira también:

Publicidad

¡Una amistad enorme! Nicky Jam homenajeó a J Balvin en la final del Mundial de Fútbol.

La presidenta de Croacia terminó siendo la 'novia' del Mundial.



Publicidad

.